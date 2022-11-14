Mazıdağı'nda hibe destekle çilek bahçeleri kuruluyor

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MARDİN( AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çilek bahçeleri kuruluyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen proje kapsamında 10 çiftçiye sağlanan destekle 25 dekar alanda yüzde 70 hibeli çilek bahçesi kurulumu yapılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla ilçeye bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde kurulan bahçede ilk fideler toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinliğe katılan Demirtaş ile Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, projenin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın da projeden 10 çiftçinin yararlandığını belirterek, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.







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