Midyat'ta zabıta ve polis ekipleri okul çevrelerindeki market ve bakkalları denetledi

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MARDİN (AA) - Midyat Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan okulların çevresindeki büfe, market ve bakkallarda sigara satışına yönelik denetim yaptı.



İlk, orta ve lise düzeyindeki okulların çevresinde bulunan marketleri denetleyen ekipler hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.



Ekipler, okul çevresinde satışı yasak olan ve gençlerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının yapılmaması için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.



İşletmecilere 18 yaşın altındaki kişilere sigara satışının yasak olduğunu belirten ekipler, satışın yapıldığının tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti.



Zabıta ve polis ekiplerinin denetimleri aralıksız sürdüreceği belirtildi.







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