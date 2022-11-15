Mardin'de "Aşevi" ve "Çölyak Fırını" projelerinde çalışmalar başladı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince "Aşevi" ve "Çölyak Fırını" projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde günlük bir öğün olmak üzere 10 bin kişilik yemek dağıtımı ve çölyak hastalarının en büyük sorunlarından olan glutensiz unlu mamüllerin üretimi için "Aşevi" ve "Çölyak Fırını" projelerinin çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde başlatıldığı bildirildi.

373 metrekare olan üzerine yapılacak Aşevi Projesinde pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan yer alacağı ifade edilen açıklamada, 276 metrekare alan üzerine yapılan Çölyak Fırını Projesinde ise fırın alanı, un ambarı, kiler, soğuk hava deposu, bulaşıkhane gibi birimlerin bulunacağı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Çalışmaları hızla başlatılan aşevinin kısa sürede tamamlanması hedeflenmekte. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile koordineli şekilde belirlenen ihtiyaç sahibi aileler hizmetten faydalanacak. 10 ilçede kurulacak dağıtım noktalarında günlük bir öğün olmak üzere 10 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılacak. Çölyak fırınında üretilecek mamuller, kent genelindeki ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz dağıtılacak."

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