Artuklu Belediyesince tarihi okul binasının zeminine taş döşeniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, tarihi binada eğitim hizmeti sunan Cumhuriyet İlkokulunda yapımı devam eden taş kaplama çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tarihi okul binasının zeminine taş döşeme çalışmaları sürüyor.



Tatlıdede, beraberindeki meclis üyeleri ile yürütülen çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlıdede, ara tatilde bu çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.



Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini aktaran Tatlıdede, şunları kaydetti:



"Öğrenciler bir haftalık tatilin ardından geldiklerinde okullarının bahçesini yenilenmiş olarak görecek. Öğrenciler artık teneffüste zamanlarını daha güzel bir şekilde bahçede geçirecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.