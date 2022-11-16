Midyat'ta evcil hayvanlar için çip uyarısı

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MARDİN (AA) - Midyat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Servet Arık, evde bakılan kedi ve köpeklerde çip uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti.

Arık, yaptığı açıklamada, hayvan sahiplerini uyararak, çip işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu söyledi.

Uygulamanın başladığı tarihinden bugüne kadar ilçe genelinde toplam 110 hayvana çip uygulanarak kayıt altına alındığını aktaran Arık, "Sahip değişikliği, kayıp ve ölüm bildirimleri de sisteme kaydedilmektedir. 31 Aralık 2022'ye kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanacaktır. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını kimliklendirme işlemlerini tamamlamalarını önemle duyuruyoruz." dedi.

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