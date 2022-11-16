Mardin Büyükşehir Belediyesi 250 bin menekşe dikti

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarını artırmak, kavşak ve orta refüjleri canlı ve estetik görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kültür ve estetiğin kenti Mardin'de yaşayan vatandaşların huzur içerisinde nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri yeşil alanlarının artırılması için 2022 yılı içerisinde yeşil hat olarak tabir edilen alanda mavi selvi, zakkum ve sarmaşık dikimi yaptı.



Ekipler ana arterlerde, çınar, top akasya, dut, piramit mazı, taflan, lavanta, ateş dikeni, biberiye, gül, yıldız çalısı, top mazı, meşe, palmiye olmak üzere toplam 11 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kent merkezini güzelleştirerek daha canlı bir görünüm kazandıran menekşe ekimi devam ediyor. Mardin-Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı, Artuklu Üniversitesi Kavşağı ile orta refüjlerde farklı renklerde toplam 250 bin menekşe dikimi gerçekleştirdi.

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