Derik ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde başlatmış olduğu sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 olan proje kapsamında 90 binada dış cephe boyama, 900 metrekare cephe sıva, 850 metrekare taş duvarlarda derz, 1250 metrekare kolan ve saçaklarda ahşap renkli kompozit kaplama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 250 iş yerinin bilgilendirme tabelası, 320 otomatik çelik kepenk, 150 camekan ve 110 mafsallı manuel tente takıldı. Tarihi çeşme restorasyon yapılarak hizmete alındı, Baba Ömer mezarı ve camisi sıvandı ve boyandı.

Projede 450 iş yeri, 1500 metre uzunluğundaki cadde ve sokakta sağlıklaştırma yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.