Mardin'de gazi ve şehit aileleri Ankara ve Çanakkale'yi gezdi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde gazi ve şehit ailelerine yönelik gezi düzenlendi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen etkinlikte, gazi ve şehit yakınları Ankara'da TBMM ve Anıtkabir'i gezdi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Hakan Kafkas'ın ağırladığı gazi ve şehit aileleri daha sonra Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.

Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in kabrini Çanakkale'de ziyaret eden aileler, şehidin annesi Ayfer Ergin'e de başsağlığı diledi.

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir, Kaymakam Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kandemir, "Amacımız doğudan batıya gönül köprüleri kurmak, değerlerimize ecdadımıza sahip çıkmak unutmamak unutturmamak." dedi.

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