Mardin'de belediye ve THY arasında "cenazelerin taşınması" protokolü imzalandı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, cenazelerin içhat uçak kargo ile taşınması protokolü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın vatandaşların acılarını bir nebze de olsa paylaşarak zor zamanlarında destek olabilmek ve cenazelerinin diğer illere havayoluyla nakli için THY ile protokol imzaladığı belirtildi.

Karayoluyla şehir dışı illere cenaze nakil işlemlerinin de yapıldığı belirtilen açıklama şu ifadeler yer aldı:

‘"1500-1600 km'yi bulan mesafelere de uzak illerimize cenazeleri ücretsiz gönderiyoruz. THY uçaklarının kargo bölümünden istifade etmek ve vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde cenazelerinin nakillerinin yapılması sağlanmaktadır. Uzak mesafelere gidecek olan cenazelerimizi, yaptığımız protokol gereği bedelini belediyemiz ödemek koşuluyla, belediyemizin bir hizmeti olarak havayolu aracına teslim ederek defin edileceği yere bir an önce ulaştırmaktır. Cenaze nakilleri Mardin'den direk uçuş bulunan illere, ya da direkt uçuş olmayan illere aktarmalı olan tüm uçuşlar ile nakilleri THY tarafından koordineli bir şekilde hızlıca ulaştırılacaktır.’"

Açıklamada, cenazelerin nakillerinde iller arası karayolu ile kış aylarında çok riskli olduğu ayrıca işgücü, zaman kaybı ve mali külfetin olduğu, cenazelerin havayolu kargo ile taşınmasının daha uygun olacağı kaydedildi.

















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