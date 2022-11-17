Mardin'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 54 fişek, cep telefonu, sim kart ve 4 hafıza kartı ele geçirildi.





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