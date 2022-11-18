Mardin STK Platformu'ndan açıklama

MARDİN (AA) - Mardin Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformunca, "Mardin ailene sahip çık" sloganıyla açıklama yapıldı.
Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya gelen Mardin STK Platformu üyelerince "Mardin ailene sahip çık" sloganıyla basın açıklaması düzenlendi.
Mardin STK Platformu sözcüsü Mehmet Timurağaoğlu, çocuklara ve gençlere yönelik LGBT propaganda ve dayatmasına dur denmesi için bir araya geldiklerini belirtti.
Timurağaoğlu, "‘Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki; sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğamayacak olan bebeklerin hayat hakkı için buradayız. Bu varoluşsal şiddete dur denmeli. Tek isteğimiz, insan neslinin varoluşunu tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya dur denmesi." dedi.