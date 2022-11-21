Mardin'de PKK'lı teröristlerin ikna ile teslim olması için kırsala broşür bırakıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de PKK'lı teröristlerin ikna edilerek, güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla kırsal bölgelere aile ve yaşamın önemini belirten Kürtçe ve Türkçe broşürler bırakıldı.
Kentte güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmasını sağlamak için yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda teröristlerin örgütten kaçarak, teslim olmaları amacıyla Türkçe ve Kürtçe sloganların bulunduğu broşürler kırsal bölgelere atıldı.
Broşürlerde ailenin ve yaşamanın önemini belirten ifadelere yer verildi.