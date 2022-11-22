Mardin Büyükşehir Belediyesinde kadınlara mesleki eğitim

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK) kadınlara mesleki eğitim veriliyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı MARMEK'te ev tekstili ürünleri hazırlama, kilim dokuma, şiş ve tığ örücülüğü, Kur-an'ı Kerim, okuma yazma, diksiyon, satranç, dikiş-nakış, ahşap boyama ve resim kursları yer alıyor.



Dikiş-nakış kursu dikiş atölyesinde şuan 30 kursiyere eğitim veriliyor. Atölyeden çok sayıda kursiyer mezun edildi. Kursiyerlerin içerisinde dikiş hocası yetiştirildi. Meslek sahibi olan kadınlar iş hayatında aktif olarak çalışıyor. Her alanda kadınlara yönelik destek devam edecek.

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