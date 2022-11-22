Dargeçit Belediyesince halk ekmek fabrikası açıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde belediye bünyesinde günlük 10 bin 800 ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi.

İlçe merkezinde kurulan halk ekmek fabrikası, 4 satış noktası ile hizmete açıldı.



Fabrikada açılışa özel gün boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldı.



Fabrikada 200 gram ekmek 2,5 liraya satılacak.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, fabrikada sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceklerini söyledi.



Somun ekmeğin yanında pide şeklinde ekmeğin de satışa sunulacağını ifade eden Aksoy, "Amacımız özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ekmek ihtiyacını karşılamak." dedi.





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