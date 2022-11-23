Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Zergan Deresi'nde meydana gelen kötü görüntü ve koku üzerine ıslah çalışması yürütüyor.



Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinden geçen Zergan Deresi'ne yönelik "Kanalizasyon Şebekesi Projesi" ile ilgili çalışma yapılıyor.



Çalışma kapsamında dere güzergahı üzerinde bulunan ve dereye akan atık suların engellenmesi için şu ana kadar yaklaşık 4 bin 531 metre su şebeke hattı ile 2 bin 975 metre atık su kollektör hattı döşemesi yapıldı.



Derenin ıslahı için başlatılan çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 83 civarına ulaştı.



Devam eden çalışmalarda 3 bin 712 metre beton boru ile atık su şebekesi döşenecek.

Çalışmalarla içme suyu hattı dere yatağının altından geçirilerek oluşan kötü durumun önüne geçildi.

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