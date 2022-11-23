MAÜ İslami İlimler Fakültesince çevrimiçi "Teknoloji, Etik ve Din Çalıştayı" düzenlenecek

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından çevirimiçi "Teknoloji, Etik ve Din Çalıştayı" düzenlenecek.



Fakülteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve çalıştayın düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Veysi Ünverdi, çalıştaya ulusal ve uluslararası alanda katılım sağlanacağını belirterek, ülkeden olduğu kadar yurt dışındaki üniversitelerden de akademisyenlerin çalıştayda yer alacağını ifade etti.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın açılış konuşmasını yapacağı çevrimiçi çalıştayın 26 Kasım'da gerçekleştirileceğini aktaran Ünverdi, çalıştayın Mardin Artuklu Üniversitesinin youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.

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