AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, onurlu olduğu kadar, sorumluluk alanı ve mesuliyeti ağır olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerin anlamlı gününü tebrik ettiğini belirtti.



Bilgi, tecrübe ve birikimlerini tüm sorumluluk bilinci ve şefkatiyle geleceğin teminatı olan çocuklara aktaran tüm öğretmenlere teşekkür eden Kılıç, öğretmenlerin nesilleri geleceğe hazırlamak, onları sorumlu ve vasıflı birer birey olarak topluma kazandırmak için yapmış olduğu çabanın takdire şayan olduğunu bildirdi.



Kılıç, AK Parti olarak eğitime en büyük desteği sağlamaya gayret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Eğitim alanında birçok yatırım yapıldı. Allah'a çok şükür bunların verimini alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyorum."



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