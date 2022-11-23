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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

AA

Mardin Valisi Demirtaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, sonsuz hoşgörü ve sevgileriyle gelecek nesillere ışık olan, ülkenin ve dünyanın geleceğini şekillendiren ve her ferdin ülkesine hizmet eden bireyler olarak yetişmesinde başrol sahibi bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenliğin ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için en önemli meslek gruplarının başında geldiğini kaydeden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar, daha müreffeh bir Türkiye'nin temeli ve teminatı olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin her daim yanındayız. Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler."

İnsana yapılan her yatırımın, insanın yetişmesine verilen her emeğin çok kutsal olduğu bilinciyle cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlere şükranlarını sunduğunu aktaran Demirtaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin yıl dönümünde ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak yeni nesillere ışık olan tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

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