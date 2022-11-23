Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin mesajında, her koşulda fedakarca çalışan öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.



Geleceği şekillendirecek olan her bir bireyi yetiştiren öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca hayatını kaybeden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Görev yapanlar ile emekli olan tüm öğretmenlerimize sağlık, sıhhat ve esenlik dolu yıllar diliyorum."









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