Mardin'de kayıp olarak aranan ve inşatta ağır yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan ve bir inşatta ağır yaralı bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Abdulhalik Celtiz'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri Celtiz'in bulunması için çalışma başlattı.
Yenişehir Mahallesi Barış Caddesi'nde bir inşaatın asansör boşluğunda ağır yaralı bulunan Celtiz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.