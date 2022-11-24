Mardin'de 9 ay önce uğradığı köpek saldırısının izini halen yüzünde taşıyor

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MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 9 ay önce sokakta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Ahmet Dal, yüzünde izlerini taşıdığı saldırının halen korkusunu yaşıyor.

İlçenin Girmeli Mahallesi'nde 10 Şubat'ta sokakta oynadığı sırada köpeklerin saldırısı sonucu yüzünden, kollarından ve başından yaralanan 9 yaşındaki Dal, hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aradan 9 ay geçmesine rağmen saldırının izini halen yüzünde taşıyan Girmeli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ahmet Dal, AA muhabirine, köpeklerin saldırısı nedeniyle sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi.

Böyle bir saldırıya 3 kardeşinin de maruz kalmasının korkusunu yaşayan Dal, "Diğer çocukları da uyarmak istiyorum. Bazıları köpeklerin bilerek yanına gidiyor. Ben gitmiyorum artık. Dışarı çıkmak, arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum ama çıkamıyorum çünkü köpek ısırabiliyor." dedi.

Dal, tekrar köpeklerin saldırısına uğrayıp, hastanede yatmaktan çok korktuğunu vurgulayarak, "Köpeğin saldırısında başımdan, yüzümden ve kollarımdan yaralandım. Köpeklerin toplatılmasını çok isterim." ifadesini kullandı.

- "Başka ailelerin yüreği yanmasın"

Anne Nurşen Dal da köpeklerin saldırısına uğrayan oğlunu hastanede gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Hastanedeyken beni Ahmet'in yanına çağırdılar, 'Ellerini tut dikişlerini toplayalım.' dediler. Başındaki dikişleri açtılar. Kendimi zor tuttum. Oğlum artık bana anne ağlama diyordu. Başından kan fırlayınca kendimden geçtim. Gerçekten çok kötü bir durum."

Oğlunun, uğradığı saldırının ardından dışarı çıkmaya korktuğuna işaret eden Dal, saldırının izini hala yüzünde taşıyan oğluna doktorların müdahale edemediğini anlattı.

Oğlunun yüzüne sürekli merhem sürdüklerine değinen Dal, "Yüzünde, kafasında hala izler bulunuyor. İstanbul'a da doktora gittik. Ergenlik yaşına gelinceye kadar yüzündeki izler böyle kalacak. Daha sonra estetik cerrahiyle düzeltmeye çalışacaklar. Ağzının içinde bile dikiş vardı." dedi.

Dal, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili her haberde acılarının tazelendiğini aktararak, "Köpekler toplatılsın. Bitlis ve diğer illerde ailelerin canları yandı, başka ailelerin yüreği yanmasın. Çocukları okula korkarak göndermeyelim. Bu saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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