Mardin'deki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mezarlık alanlarının korunması ve defin işlemlerinin daha sağlıklı yapılması için bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçe merkezleri ile tüm kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkların korunması, defin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için çalışma yapılıyor.



Bu kapsamda kırsal mahallelerde küçük ve büyükbaş hayvanların mezarlık alanına girişini engellemek için mezarlık etrafı beton direkli tel çit, beton duvar veya taş duvar ile kapatılıyor.



Bunun yanı sıra mevcut mezarlık parsel alanı koruma altına alınarak, ileride mezarlık parselinin başka amaçlar için kullanılması da engelleniyor.







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