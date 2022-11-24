Midyat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve beraberindeki öğretmenler çelenk sundu.

Milli İrade Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, aday öğretmenler için yemin töreni yapıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, ilçede düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Daha sonra, Elazığ’da 1990 yılında görevi sırasında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen Sabahaddin Kurtuluş ve eşi Hikmet Kurtuluş’un mezarı ziyaret edildi.





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