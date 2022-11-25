Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 ayrı proje ile TEKNOFEST'e katılacak

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl mart ayında düzenlenecek TEKNOFEST'te 3 proje ile kenti temsil edecek.
Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Bilişim Teknolojileri Okulu Atölyesi öğrencileri, T3 Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenecek 41 ana yarışma 102 alt kategorinden oluşan TEKNOFEST'e katılacak.
Yaklaşık 5 aydır bilişim teknolojileri atölyesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Mardin'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor.
Lisans ve yüksek lisans alanında eğitim gören 18 öğrenciden oluşan takım, "İnsansız Sualtı Sistemleri", "Sanayide Dijital Teknolojiler" ve "Savaşan İnsansız Hava Aracı" olmak üzere 3 ayrı projede Mardin'i temsil edecek.