GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alakuş Mahallesi mevkisinde, 06 COS 281 plakalı hafif ticari araç ile 06 BJ 8922 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan Fahri Çelik (73), Sultan Çelik (79) ve Garibe Çelik (48) olay yerinde hayatını kaybederken, Sırrı Çakmak (57) ile Fatma Çelik (51) yaralandı.

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.









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