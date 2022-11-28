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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor

AA

Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı'nda çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaşırken, 2 parkın ise yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, merkez Artuklu ilçesinde çocukların oyun oynayabileceği, vatandaşların güzel zaman geçirebileceği alanları çoğalmak için başlatılan park ve yeşil alan çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın isminin yaşatılması için yapımı süren Şehit Vedat Kaya Parkı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı.

Kentte ayrıca "Dönüşüm Projesi" kapsamında yıkılan eski imam hatip lisesi erkek yurdu binasının yerine içerisinde basketbol sahası, çocuk oyun grubu, fitness aletleri, çatılı piknik masası, oturma bankı bulunan yaklaşık 1200 metrekarelik alana kazandırılacak park da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yine "Dönüşüm Projesi" kapsamında yıkılan lojmanlar ile atıl durumdaki eski kömür satışı yerine içerisinde voleybol sahası, çatılı piknik masaları, oturma bankları bulunan yaklaşık 800 metrekarelik park için de çalışmalar sürüyor.

Ayrıca Ravza Caddesindeki futbol sahası, engelli spor sahası ve basketbol sahasının da zemini onarıldı, telleri ve elektrik tesisatı yenilendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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