Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin kırsal Hocaköy Mahallesinde, kasaplık yapan bir kişinin kesimi yapılacak boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltılmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, büyükbaş hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Y'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan görüntülerdeki boğanın daha sonra kesildiği öğrenildi.

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