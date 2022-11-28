MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi

AA

MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Ankara'da lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Dışişleri Mensubu Eşleri Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen Gastro Diploması Eğitim Projesi kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Süleyman Engin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Mogan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi verdi.

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleşen eğitimlerde, üniversite bünyesinde geliştirilen materyaller kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet ...
Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ...
Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ...
(Görüntülü) MARDİN&#039;DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 ...
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari ...
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
(Görüntülü) MARDİN VE ŞIRNAK&#039;TA SAĞANAK; EVLERİ SU BASTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN VE ŞIRNAK'TA SAĞANAK; EVLERİ ...
Mardin ve Şırnak´ta sağanak; evleri su bastı
YEREL HABERLER Mardin ve Şırnak´ta sağanak; evleri su bastı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.