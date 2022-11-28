MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Ankara'da lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Dışişleri Mensubu Eşleri Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen Gastro Diploması Eğitim Projesi kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Süleyman Engin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Mogan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi verdi.

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleşen eğitimlerde, üniversite bünyesinde geliştirilen materyaller kullanıldı.

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