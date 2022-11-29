Mardin Valisi Demirtaş, kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Valilik Dara Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve kadın kooperatif temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş toplantıda, ilde yerel ürünlerin çeşitliliğini sağlayan, kadın istihdamına katkı sunan ve ürettikleri ürünler ile çalışma hayatında kadın iş yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunan kadın kooperatifleri ve üyelerini tebrik etti.



Kooperatif temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.