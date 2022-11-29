Midyat sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi yapılarda başlatılan Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesinde çalışmalar yüzde 75 seviyesine geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesi, kentsel sit alanı içerisinde yer alan bölge halkı ve şehri ziyaret eden misafirler açısından önemli uğrak mekanlarında olan sokaklar ve çarşılarda, onarım, cephe bütünlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Çalışmalar, Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda, Midyat-Estel kentsel sit alanı içerisinde Ortaçarşı Mahallesinde 2 bin metre sokak aksı ile Akçakaya- Işıklar Mahallelerinde 800 metre sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapılıyor.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ilçede, projenin gerçekleşme oranı yüzde 75 düzeyinde. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine alınması hedefleniyor.





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