Mardin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletlerarası Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde sokak çocuklarına yönelik Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi hayata geçirilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletlerarası Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yapılan, sokakta çalışan çocuklara yönelik hayata geçirilecek Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi için tanıtım toplantısı yapıldı.

Kent A.Ş toplantı salonunda gerçekleşen il koordinasyon toplantısına çocuk alanında çalışma yürüten kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında Artuklu ilçesinde 6-14 yaş aralığında bulunan dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.



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