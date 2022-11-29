Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

AA

Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinliklerine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımlar yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgütün talimatları doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını artırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk görevlileri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulanmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. İl genelinde valilik, ilçe merkezinde kaymakamlık makamına 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler il sınırları içinde 30 Kasım Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren 14 Aralık Çarşamba günü saat 24.00'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Mardin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi ...
Midyat sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Midyat sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
Mardin Valisi Demirtaş, kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, kooperatif temsilcileriyle ...
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü (3)
MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi
YEREL HABERLER MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine ...
GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet ...
Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ...
Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.