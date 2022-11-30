Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüp mide ameliyatı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 4 çocuk annesine, tüp mide ameliyatı yapıldı.



Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ekran Sanmak, AA muhabirine, tüp mide ameliyatı gibi operasyonların cerrahların uygun gördüğü durumlarda artık hastanelerinde yapılabildiğini söyledi.



Sanmak, "Bu tür hastalarımızın artık il dışına gitmelerine gerek yok. Hastanemizde uzman hekimlerimizle bu ameliyat yapılabilmekte." dedi.



Opr. Dr. Hüseyin Bayhan da hastanın kilo verememe şikayeti üzerine hastaneye başvurduğunu aktararak, hastaya tüp mide ameliyatı uyguladıklarını belirtti.



Bayhan, şöyle konuştu:

"Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastanemizin teknik imkanları bu konuda yeterliydi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde ilk kez gerçekleştirdik. Hastamızı da taburcu ediyoruz. Hastamız gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Bundan sonra egzersizlerine devam edecek. Ağızdan sıvı ile beslenecek daha sonra katı beslenmeye geçecek."

Obezitenin adeta bir toplum sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çeken Bayhan, doğru beslenme ve egzersizin önemine değindi.



Tüp mide ameliyatı olan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Dilber Eliçek ise, kiloları yüzünden çok sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Bu nedenle hastaneye başvurduğunu ve burada ameliyat olabileceğini öğrenince çok mutlu olduğunu anlatan Eliçek, "Çok şükür iyiyim. 60 kiloya inmeyi hedefliyorum. 17 senedir evliyim. Eşimin desteği çok oldu. Bana moral verdi. Kilo yüzünden sağlık sorunları yaşıyordum, yürümekte, konuşmakta, hareket etmekte zorlanıyordum. İnşallah bunu atlatacağız. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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