AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti

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MARDİN (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Eroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.



Eroğlu, Mardin'de geçmiş yıllarda su ve yol konularında ciddi problemler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde arazide yaptıkları incelemelerin ardından Beyazsu isale hattını şehre kazandırdıklarını, bu arada hattın geçiş güzergahında bulunan yolda da çalışma gerçekleştirerek dar olan yolu genişlettiklerini söyledi.

20 yılda Mardin'e 65 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Eroğlu, "Modern sulamaları getirdik. Burası çok verimli topraklar. Şanlıurfa'dan Mardin'e kadar dünyanın en büyük suni kanalını inşa ettik. 221 kilometrelik kanal inşa ettik. Gerçekten muhteşem oldu. Mardin ve ilçelerinde çok daha güzel işler yapılacak. Mardin çok güzelleşti, havası değişti." dedi.



Vali Demirtaş'ın Mardin için bir şans olduğunu dile getiren Eroğlu, çalışmaları ve vatandaşa olan yakın ilgilisiyle Demirtaş'ı takdir ettiğini kaydetti.



Vali Demirtaş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Eroğlu'na Mardin'e sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.





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