Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlenecek

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MARDİN (AA) - Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlenecek.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki engelli vatandaşların moral ve motivasyonları yüksek tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortaklığında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

2 Aralık'ta Artuklu Spor Salonunda düzenleyecek etkinlikte, Kızıltepe Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol gösteri maçı, sportif oyunlar, salon içinde oluşturulan farklı branşlarda gösteriler, toplu fotoğraf çekimi yapılacak.

Etkinlikte önceden tespit edilmiş engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye, hasta karyolası, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, tansiyon ölçme cihazı gibi araç ve gereç dağıtımı gerçekleştirilecek.



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