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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin OSB'de trafo santrali yapıldı

AA

Mardin OSB'de trafo santrali yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Nasır Duyan, sanayicilerin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 170 milyon lira tutarında kurdukları trafo santrali geçici kabulünün yapıldığını söyledi.

Duyan, Mardin OSB'de kurulan ve Elektrik Üretim A.Ş'ye devredilecek 300 megawatlık trafo santralinde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Duyan, sanayicilerin hem sağlıklı hem de ucuz elektrik kullanılabileceğini, trafo merkezi sayesinde aracı firmanın ortadan kalkacağını ve üretimin artacağını söyledi.

Meydana gelen elektrik kesintilerinin ve dalgalanmaların sanayicilerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran Duyan, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz trafo merkezi sayesinde, sanayicimiz, elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek, sağlıklı enerji üretimimizi aksatmayacak bilakis arttıracaktır. TEİAŞ ile yaptığımız yapım ve bağlantı protokolü ile OSB alanında paydaşlarımızla finanse ettiğimiz 170 milyon liralık trafo merkezi tamamlanmış, önümüzdeki günlerde EİAŞ'ye devrini yapacağız. Üretici firma harcamalarımızı mahsup edecek. OSB'deki sanayi kuruluşları elektrik ihtiyaçlarını bundan böyle kesintisiz ve daha ucuz maliyetle trafo merkezinden üretici firmadan temin edecek."

Duyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Vali Mahmut Demirtaş ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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