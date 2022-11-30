Vali Demirtaş'tan kadın kooperatiflerine ziyaret

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki kadın kooperatiflerini ziyaret ederek, aile bütçelerine katkıda bulunan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Üreten Kadınlar Tarımsal Kooperatifinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Demirtaş, üretken kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünleri yakından inceleyerek verdikleri emeklerinden dolayı kadınları tebrik etti.

Demirtaş, Topraktan Tabağa Tarımsal, İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme, GAP Sosyal Kalkınma ve İşletme, Leap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, Mardin Kadın Emeği ile Organik Ürünler Pazarı Tarımsal, Kadın Dayanışma ve İstihdam Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine de ziyarette bulundu.

Kooperatiflerde yetkililerden çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirtaş, Mardin kültürünü yansıtan kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini çok beğendiğini belirtti.

Ziyaret ettiği kooperatiflerde kadınlarla bir süre sohbet eden Demirtaş, aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınların dört elle bu işe sarıldıklarını görmelerini kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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