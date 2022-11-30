Vali Demirtaş'tan kadın kooperatiflerine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş'tan kadın kooperatiflerine ziyaret

AA

Vali Demirtaş'tan kadın kooperatiflerine ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki kadın kooperatiflerini ziyaret ederek, aile bütçelerine katkıda bulunan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Üreten Kadınlar Tarımsal Kooperatifinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Demirtaş, üretken kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünleri yakından inceleyerek verdikleri emeklerinden dolayı kadınları tebrik etti.

Demirtaş, Topraktan Tabağa Tarımsal, İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme, GAP Sosyal Kalkınma ve İşletme, Leap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, Mardin Kadın Emeği ile Organik Ürünler Pazarı Tarımsal, Kadın Dayanışma ve İstihdam Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine de ziyarette bulundu.

Kooperatiflerde yetkililerden çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirtaş, Mardin kültürünü yansıtan kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini çok beğendiğini belirtti.

Ziyaret ettiği kooperatiflerde kadınlarla bir süre sohbet eden Demirtaş, aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınların dört elle bu işe sarıldıklarını görmelerini kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin OSB'de trafo santrali yapıldı
YEREL HABERLER Mardin OSB'de trafo santrali yapıldı
Midyat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
YEREL HABERLER Midyat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlenecek
YEREL HABERLER Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı ...
Mardin Kalesi'nde kaya ıslah çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Mardin Kalesi'nde kaya ıslah çalışması yapılacak
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Mardin ...
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüp mide ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüp mide ...
Kızıltepe´de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Deniz yaralandı
YEREL HABERLER Kızıltepe´de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ...
Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı
YEREL HABERLER Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri ...
Mardin'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Mardin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi ...
Midyat sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Midyat sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
Mardin Valisi Demirtaş, kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, kooperatif temsilcileriyle ...
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü (3)
MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine glutensiz mutfak eğitimi
YEREL HABERLER MAÜ'den Ankara'daki lise ve üniversite öğrencilerine ...
GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de boğaya balyozla eziyet ...
Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ...
Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mardin'e kazandırılacak parklarda çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.