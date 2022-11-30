Mardin'de bir otomobilin ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.
Mardin Caddesi üzerinde siren çalarak seyreden ambulans sürücüsü, kornaya da basarak önünde ilerleyen otomobilden yol vermesini istedi.
Otomobil sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüyü kaydeden çalışan, "Sağa yanaş sağa, hastaya gidiyorum sağa yanaş" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.