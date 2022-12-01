Mardin'de ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsüne ceza kesildi

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MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, acil vakaya gitmek için yola çıkan sağlık ekibinin siren çalması ve uyarı anonsu yapmasına rağmen ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü ile ilgili çalışma başlatıldı.

Trafik ekiplerince durdurulan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği cezai işlem yapıldı.

Mardin Caddesinde dün siren çalarak seyreden ambulans sürücüsü kornaya da basarak önünde ilerleyen otomobilden yol vermesini istemiş, otomobil sürücüsünün, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermediği 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedilmişti.

Görüntüyü kaydeden çalışan, "Sağa yanaş sağa, hastaya gidiyorum sağa yanaş" ifadesiyle duruma tepki göstermişti.





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