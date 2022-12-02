Mardin'de sürülerde verimin artırılması için eğitim ve malzeme desteği

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde küçükbaş hayvan sürülerinde veriminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine eğitim ve malzeme desteğinde bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sürülerde verimin arttırılması, sürü yönetim elemanlarının teknik bilgilerin geliştirilmesi ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik çalışmayı hayata geçirdi.

Çalışma kapsamında, yetiştiricilerin, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştirmeleri sağlanacak, ilçelerde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilerin ekipman ihtiyaçları karşılanacak, ağıl ve merada karşılaşacağı teknik sorunların önüne geçilerek ekonomik anlamda işletmeye katkı sağlanacak.

Çalışmada, 100 ve üzeri küçükbaş hayvanı bulunan işletmelerde çalışan sürü elemanına işletme içerisinde veya merada zorunlu bulundurması gereken donanımlı modern sırt çantası, otomatik kırkım makinası, kırkım makası, kuzu biberonu, el feneri ve şapka dağıtılacak.

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