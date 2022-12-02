Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle engelli vatandaşların moral ve motivasyonları yüksek tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Artuklu Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.

Vali Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanının liderliğinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının engelli vatandaşlara yönelik çok ciddi katkı yaptığını söyledi.



Türkiye'de 8 milyonun üzerinde engelli bulunduğunu ifade eden Demirtaş, "Mardin'imizde ise 16 bin 150 engelli var. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını iyileştirmek ve güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi olmasın." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da bir konuşma yaptı.



Etkinlikte, Kızıltepe Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol gösteri maçı düzenledi. Farklı branşlarda gösteriler yapıldı, engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye, hasta karyolası, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, tansiyon ölçme cihazı gibi araç ve gereç dağıtımı gerçekleştirdi.



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