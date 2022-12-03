Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Midyat Belediyesince, engellilere tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.



Midyat Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 11 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı.

Tekerlekli sandalye dağıtım programına, Belediye Başkan Vekili Hasan Özemen, Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Ali Alptekin, engelliler ve yakınları katıldı.



Midyat Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Mehmet Onur, her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla ilçede engelli ve yardıma muhtaç yatalak vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.