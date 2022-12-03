Mardin'in tarihi Savur ilçesinin Çarşı Caddesi yenilendi

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MARDİN (AA) - Tarihi ve doğasıyla ilgi gören Savur ilçesinin Çarşı Caddesinde alt ve üst yapı çalışması yapıldı.

Savur Belediyesince, Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulan ve çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran ilçede alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 60 yıllık alt yapıya sahip ilçede, 5 bin metrekarelik alanda doğal gaz, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon ve internet hatları yer altına alındı, sokaklara aslına uygun begonit taşı döşendi.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığı ilçede aralıksız çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşların görevlendirme yapılan belediyeler ile gerçek hizmeti gördüklerini aktaran Kaya, kendilerinin de bu hizmetleri her alanda sürdürdüklerini belirtti.

Şu anda ilçenin en önemli tarihi Çarşı Caddesinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 yıllık bir alt yapısı var. Bizler de burayı tamamen baştan sona yeniledik. Kanalizasyon, içme suyu, elektrik hatları, ne varsa bütün alt tesisleri yeniledik. Daha sonra şık tarihi dokuya uygun taşlar döşendi. İlçeye turistlerimiz ciddi manada rağbet gösteriyor. Tarihi konaklarımızı ziyaret ediyorlar. Özellikle bu yolumuz turizm güzergahında olduğu için daha çok estetik bir yol yaptık."

Tarihi bir alanda dar cadde ve sokaklarda çalışmaların kendilerini zorladığını anlatan Kaya, "Kurumlarımızla bunun üstesinden geldik. Çevreye, tarihi dokuya zarar vermeden bu çalışmamızı başarıyla tamamladık. Tarihi caddemizin büyük çoğunluğu bitti. Güzel ve estetik bir çalışma yaptık. Yaya ve araç trafiğini bir birinden ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, önümüzdeki yıl da ilçenin diğer cadde ve sokaklarını aynı anlayışla yeniden alt yapı ve üst yapı çalışmasıyla yenileyeceklerini sözlerine ekledi.

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