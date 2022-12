Mardinli gaziler 48 yıl sonra KKTC yolunda

MARDİN (AA) - Mardin'de 25 Kıbrıs ve 5 terör gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kıbrıs Barış Harekatı'na 1974 yılında katılan gaziler için "Kıbrıs'ın Fatihleri Yavru Vatanda" sloganıyla 5 günlük gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında muharip gaziler, 48 yıl sonra askerlik döneminde görevli oldukları bölgeleri gezerek anılarını tazeleyecek, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir ve gazilerle görüşerek, Kıbrıs halkına selamlarını iletmesini istedi.

Demirtaş, AA muhabirine, Mardinli Kıbrıs gazilerinin gezide geçmişte yaşadıkları günleri yad edeceklerini söyledi.

KKTC halkına gazilerle selamlarını yolladıklarını, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, onların yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğini dile getiren Demirtaş, "İki ülke arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Hakikaten bizi heyecanlandırıyorlar. Geçmişte yaptıkları fedakarlıklardan dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpolat da harekata katıldıklarında duydukları heyecanı 48 yıl sonra tekrar kalplerinde yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs'ı hiç unutmadıklarını kaydeden Akpolat, "48 yıl önce savaştığımız yere gidiyoruz. 48 sene önce yavru vatana kanımızı verdik. Bize ihtiyaç duyarlarsa yine orada görev alabiliriz." dedi.

- "Kıbrıs Türkiye'nin yavru vatanı, ebediyen yaşayacaktır"

Harekatta vücuduna aldığı şarapnel parçalarıyla iki kez yaralanan 69 yaşındaki gazi Mehmet Sıddık Gülal ise Erzurum'da çavuş talimgahında iken gönüllü bir şekilde harekata katılmak için Kıbrıs'a gittiklerini söyledi.

Magosa Limanı'nın girişinde burçlarda 10 gün aralıksız nöbet tuttuğunu, iki kez şarapnel parçalarıyla yaralandığını anlatan Gülal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kıbrıs Türkiye'nin yavru vatanı, ebediyen yaşayacaktır. Yaşaması için her zaman canımızı vermeye hazırız. Esasında savaşa karşı olan biriyim fakat orada Türk halkına bir haksızlık olursa, vatanımızı korumak için her an hazırız. Orada birçok arkadaşımız şehit oldu. Ben de ayağımdan ve omzumdan yaralandım. Savaştığımız yerleri göreceğiz, şehit olan arkadaşlarımızın mezarını ziyaret edeceğiz, dua edeceğiz. Gideceğim için çok heyecanlıyım. Bu geziyi düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum."

72 yaşındaki gazi İbrahim Dilmen ise Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığı için mutlu olduğunu anlatarak, "48 seneden sonra ilk defa oraya gidiyoruz. Bize yine ihtiyaç duyarlarsa seve seve gideriz. Kanımızın son damlasına kadar orada mücadele etmeye hazırız." diye konuştu.

Mehmet Yavuz da heyecanlı olduklarını belirterek, "Kıbrıs bizim için yavru vatandır. Sonuna kadar da böyle kalacaktır." dedi.

Mehmet Özden ise Kıbrıs'ta 16 ay görev yaptığını anlatarak, tekrar o toprakları görmeyi arzu ettiğini belirtti.

Daha sonra gaziler KKTC'ye uğurlandı.

