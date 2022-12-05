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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü

AA

Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesine bağlı Bayır Köyü İlkokulu'nda görev yapan biri müdür 3 öğretmen, anne ve baba şefkati gösterdikleri öğrencileri için bazı günlerde yemek hazırlıyor.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bayır Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür yetkili öğretmen Hakan Sönmez, sınıf öğretmeni Servet Bozan ve okul öncesi öğretmeni Rabia Seyyar, öğrencileri için okulu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Öğrencilerinin üşümemesi için 3 öğretmen, kırdıkları odunlar ile kömürleri taşıyarak sınıflarda soba yakıyor. Mavi ve kırmızı önlüklerle okula gelen 40 çocuğun sıcak sınıflarda eğitim görmelerini sağlayan öğretmenler, öğrencileri için sobanın üzerinde bazı günler yemek hazırlıyor. Fedakar öğretmenler, bazı günlerde ise mısır patlatıp öğrencilere ikram ediyor.

Okul, ayrıca öğrencilerin "Şazi" ismini verdikleri yavru kediye de yuva oldu.

- "Tam bir aile ortamı oldu"

Okulun müdür yetkili öğretmeni Hakan Sönmez, AA muhabirine, aslen Hataylı olduğunu ve ilk görev yeri olan Bayır Köyü İlkokulu'nda 7 yıldır görev yaptığını söyledi.

Birleştirilmiş sınıflı okulu öğretmenler ve öğrencileriyle güzelleştirip sıcak bir yuvaya dönüştürmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Sönmez, sabah çocuklar gelmeden önce sınıfları sıcak tutmak için sobaları yaktıklarını, okula gelen öğrencilerle sobanın etrafında biraz sohbet ettiklerini, sonra derse başladıklarını dile getirdi.

Öğle arasında bulgur pilavı, makarna gibi yemekler yaptıklarını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Kışın genellikle sobanın üzerinde çayımızı demliyoruz, yemeklerimizi yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte turşular hazırladık. Bulgurumuz pişince öğrencilerimizle afiyetle yiyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oluyor. Kendilerini bir nebze olsun ev ortamında hissediyorlar. Bazı öğrencilerimizin evleri çok uzakta kalıyor. Yemeği okulda afiyetle yedikten sonra derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Yaptıkları etkinliklerle çocukları evlerindeymiş gibi hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Sönmez, öğrencilerin bu şekilde derslere daha fazla motive olduğunu, kimsenin derse geç kalmadığını söyledi.

Velilerin de kendilerine destek verdiğini anlatan Sönmez, "Yumurta yoğurt, ekmek getiriyorlar. Tam bir aile ortamı oldu. İyi ki köye atanmışız. İyi ki ilk görev yerim burası. Gayet mutluyuz." dedi.

- "Sıcak bir ortamımız var"

Öğretmen Rabia Seyyar da hayalini kurduğu köy öğretmenliğini yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okulda hayallerini gerçekleştirdiğini, öğrencilerinin de hayallerini gerçekleştirebilmesi için çalıştıklarını belirten Seyyar, "Sıcak bir ortamımız var. Çocuklar çok mutlu. Beraber yemek yiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Aileleriyle de çok sıcak bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Annemizin yemekleri gibi lezzetli"

4. sınıf öğrencisi Muhammed Ektiren ise okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi.

Sabah okula koşarak geldiklerini anlatan Ektiren, okul ortamında çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Rümeysa Ektiren de mutlu bir şekilde sevgiyle geldikleri okulda her gün yeni etkinliklerle yeni bilgiler öğrendiklerini ifade ederek, "Öğretmenlerimiz bizim için yemek yapıyor. Annemizin yemekleri gibi lezzetli." diye konuştu.

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