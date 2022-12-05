Mardin'in Artuklu ilçesinde marketlerde denetim yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 2 marketin ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.
Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede bulunan zincir marketlerde denetim yaptı.
Marketleri tek tek dolaşarak ürünlerin gramajı ile raf-kasa fiyatlarındaki uygunluğu kontrol eden ekipler hijyen denetimi de gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol ederek, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi de yaptı.
Yapılan incelemelerde iki zincir marketin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.
Marketlerdeki et ve benzeri ürünlerin bozulmaması için işletme sahiplerine ek süre verilerek, ruhsat ve belgelerini tamamlamaları istendi.
Ekipler verilen sürede işlemlerini tamamlamayan iş yerlerinin mühürleneceği uyarısında bulundu.
Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam edecek.