Mardin'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

Halı Caddesi'nde belirlenen alanda 5 gün sürecek şenlik, her yaştan katılımcıyı okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluşturacak.

Şenliğin ilk gününde çocuklar çeşitli oyunları, eğitmenlerden öğrenerek oynama fırsatı buldu.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek şenliğe bütün çocukları beklediklerini söyledi.

Şenlikte 10 farklı oyun alanının kurulduğunu, bu alanlarda geleneksel oyunların oynandığını ifade eden Cıdıroğlu, şöyle devam etti:

"Geçmişten gelen bu oyunları geleceğe taşımayı arzu ediyoruz. Şenlikten sonra konfederasyon, bu oyun aletlerini bizlere hediye edecek. İnşallah geçmişi geleceğe taşıyacağız. İlçemizde çok fazla genç ve çocuğumuz var. Şenlikte günde 1500 çocuğumuza ulaşmaya çalışacağız. Bunu artırmaya da çalışacağız. Bu araç ve gereçler bizde kalacağı için diğer çocuklarımıza da bunları ulaştıracağız."

Şenliğe katılan çocuklardan Hayrünnisa Boran, oynadıkları oyunlar sayesinde çok eğlendiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu oyunları anne ve babamızdan duyuyorduk ama hiç görmemiştik. Buraya geldik, oynadık. Herkese teşekkür ederim."

Ayaz Arkan da anne ve babalarının da geçmişte oynadığı bu oyunların çok güzel ve eğlenceli olduğunu belirtti.



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