Zergan Deresi atık sulardan arındırılacak

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçe merkezinden geçen Zergan Deresinde ıslah çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, "Mardin-Kızıltepe Muhtelif Mahallelerinde Kanalizasyon Şebekesi Projesi" kapsamında, Zergan Deresi hattı boyunca var olan yerleşim yerlerinin dereye akan atık sularını kanalizasyon hatlarına bağlıyor.



Projenin gerçekleşmesi yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hava koşullarının el vermesi halinde iki ay içerisinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.



Proje bitirildiğinde Şahkulubey, Ersoylu, Mevlana ve Bahçelievler mahallelerinde Zergan Deresi boyunca akan kanalizasyon suları yeni yapılacak kolektör hattına bağlanıp, atık su arıtma tesisine ulaştırılacak.



Böylece kötü koku ve görüntünün önüne geçilecek. Derede malzeme yığılmasının ve aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınların da önüne geçilmesi sağlanacak.







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