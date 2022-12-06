Mardin Artuklu Üniversitesinde sıfır atık çalışmaları devam ediyor

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MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinde çalışmalar devam ediyor.

Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık çalışmaları doğrultusunda geri dönüşüm, atıkların azaltılması, israfın önlenmesi, atıkların kaynağında doğru bir şekilde ayrıştırılması, enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin azaltılması, bitirilmesi ve eğitim etkinlikleri çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kampüste aktif hale getirilen kompost makinesi ile üniversite içerisinde toplanan atıklarla kompost gübre elde ediliyor. Kampüs yerleşkesinden çıkan organikler çevreyi kirletmeden kompost gübreye dönüşüyor.

Üniversitede sıfır atık ve çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak, çalışmaları öğrenciler arasında daha çok tanınır ve uygulanır hale getirmek amacıyla sıfır atık öğrenci topluluğu kuruldu.

Öğrenci topluluğu kampüs içerisinde eğitimler, sıfır atık odaklı etkinlikler, farkındalık çalışmaları, stant çalışmaları ve bilgilendirmeler yaparak sıfır atık projesine destek veriyor.

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