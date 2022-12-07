Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derik ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



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