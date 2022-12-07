Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derik ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.